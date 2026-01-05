Presidente colombiano Petro dice que tomará "de nuevo las armas" ante amenazas de Trump

El presidente de Colombia, el exguerrillero Gustavo Petro, dijo el lunes que tomará "de nuevo las armas" ante las amenazas de su homólogo estadounidense Donald Trump, en medio de tensiones crecientes entre ambos líderes tras los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela el sábado.

"Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", dijo el mandatario izquierdista en la red social X.

Trump dijo durante el fin de semana que Petro debería "cuidarse el trasero" y lo describió como "un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos". "No lo hará por mucho más tiempo", advirtió el presidente estadounidense.