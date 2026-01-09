Presidente colombiano pide a la mandataria interina de Venezuela combatir "juntos" al narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el viernes a la presidenta interina de Venezuela combatir "juntos" al narcotráfico, al argumentar que la problemática de las drogas se convirtió en la "excusa perfecta" para justificar una "agresión" contra países de Latinoamérica.

El mandatario izquierdista aseguró que la región vive momentos de "turbulencia", luego del arresto el 3 de enero del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, que responde ante la justicia de Estados Unidos por supuesto narcotráfico y terrorismo.

"He invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en este objetivo", dijo en X Petro sobre Delcy Rodríguez y la llamó a enfrentar conjuntamente los capos del narco para que sean "derrotados por los pueblos unidos". En la frontera colombo-venezolana operan poderosas guerrillas que se financian con la cocaína.