Presidente congoleño Tshisekedi acusa a Ruanda de violar el acuerdo de paz

KINSHASA, 8 dic (Reuters) - El presidente congoleño, Felix Tshisekedi, dijo el lunes que Ruanda está violando sus compromisos, pocos días después de asistir a una ceremonia en Washington para firmar acuerdos que pretenden poner fin a años de conflicto en el este del país, rico en minerales.

Tshisekedi hizo estas acusaciones en un discurso ante los legisladores de su país. Ruanda no respondió de inmediato.

Una serie de letales enfrentamientos han empañado los esfuerzos por empezar a aplicar los términos de los acuerdos firmados en los últimos meses entre Congo, Ruanda y el grupo rebelde M23 con la mediación de Estados Unidos y Qatar.

Durante el fin de semana, rebeldes del M23 apoyados por Ruanda avanzaron en una zona cercana a la frontera con Burundi y tomaron la aldea de Luvungi, según dos residentes locales que hablaron con Reuters y compartieron un video de los rebeldes celebrando una reunión allí. Ruanda niega estar apoyando a los rebeldes.

Algunos soldados congoleños huyeron de la ciudad y se enfrentaron a las fuerzas de defensa locales Wazalendo el domingo en la cercana ciudad de Sange, dijeron funcionarios locales. Sange fue bombardeada o atacada con granadas y hasta 36 personas murieron, según un funcionario local y otras fuentes. No quedó claro de inmediato qué parte en el conflicto disparó ni qué tipo de arma usó.

Una fuente de la sociedad civil compartió fotos de los cadáveres, que parecían ser civiles vestidos con ropas de colores, no militares, cubiertos de sangre y tendidos en ángulos extraños. Dos cuerpos eran pequeños y parecían pertenecer a niños.

El Ejército congoleño no respondió de inmediato a una petición de comentarios, ni tampoco el M23.

La semana pasada, Ruanda y Congo reafirmaron su compromiso con el acuerdo firmado en junio con la mediación de Estados Unidos y firmaron nuevos acuerdos en Washington. (Reporte de Ange Adihe Kasongo; escrito por Ayen Deng Bior y Jessica Donati; editado en español por Carlos Serrano)