Presidente cubano afirma que "no existen conversaciones" en curso con EEUU, tras presiones de Trump

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que no hay conversaciones en curso con Estados Unidos, en momentos en que Washington aumenta la presión sobre la isla comunista.

"No existen conversaciones con el gobierno de EEUU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio", dijo Díaz-Canel en la red X, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, señalara el domingo que su gobierno tiene diálogo con La Habana.

El presidente de Estados Unidos instó a Cuba a "alcanzar un acuerdo", sin más detalles, una semana después de que fuerzas militares capturaran a Nicolás Maduro, el depuesto presidente venezolano aliado del régimen cubano.