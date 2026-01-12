Presidente cubano Díaz-Canel dice que no hay conversaciones con el Gobierno de EEUU

Por Dave Sherwood

LA HABANA, 12 ene (Reuters) - El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo el lunes que no hay conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos, en una aparente respuesta a comentarios del día anterior del mandatario estadounidense, Donald Trump, que sugirieron que los dos viejos rivales políticos estaban en negociaciones.

Trump dijo a periodistas el domingo que Estados Unidos estaba "conversando con Cuba". No especificó qué se había discutido en las supuestas conversaciones, pero afirmó que "pronto lo sabrán".

Díaz-Canel negó que haya conversaciones salvo los contactos técnicos en el ámbito migratorio.

"Como demuestra la historia, para que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba avancen, deben basarse en el derecho internacional y no en la hostilidad, las amenazas y la coerción económica", afirmó Díaz-Canel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que no se enviaría más petróleo ni dinero venezolano a Cuba y sugirió que la isla de Gobierno comunista debería llegar a un acuerdo con Washington. (Reporte de Dave Sherwood y Nelson Acosta. Editado por Javier López de Lérida)