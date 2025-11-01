Presidente de Argentina designa a Manuel Adorni como Jefe de Gabinete tras salida de Guillermo Francos

BUENOS AIRES, 1 de noviembre (Reuters) - El presidente de la Nación, Javier Milei, designó el sábado a Manuel Adorni como jefe de Gabinete de Ministros tras la renuncia de Guillermo Francos, dijo el mandatario en la red social X.

Adorni, el actual vocero presidencial, asumirá su puesto el próximo lunes, señaló.

El cambio en la Jefatura de Gabinete "responde al resultado de las elecciones legislativas del domingo y la necesidad de renovar el diálogo político", dijo Milei en X.

Tras la salida de Francos, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, también presentó su renuncia.

El fin de semana pasado, el gobierno libertario de Milei se impuso sorpresivamente en elecciones legislativas, lo que le otorga mayor presencia en el Congreso para impulsar su programa ortodoxo de gobierno.

(Reporte de Walter Bianchi)