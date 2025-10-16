Presidente de Argentina dice que evaluará cambios de gabinete después de elecciones de medio término de octubre

BUENOS AIRES, 15 oct (Reuters) - El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo el miércoles que evaluará cambios en el gabinete de ministros después de las elecciones de medio término del 26 de octubre.

"Se harán las evaluaciones y se decidirá en función de cómo tenemos que seguir hacia adelante", dijo el mandatario en una entrevista televisiva.

"Haré lo que sea necesario para poder cumplir con las cosas que les prometí a los argentinos".

El gobierno de Milei busca ampliar su representación legislativa en las próximas elecciones, donde se elegirá a un tercio de la Cámara de Senadores y a la mitad de la Cámara de Diputados.

(Reporte de Eliana Raszewski)