Presidente de Autoridad Palestina dice que reconocimiento del Estado llevará a "paz duradera"

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, afirmó este domingo que el reconocimiento del Estado palestino por parte del Reino Unido es un paso necesario para lograr una paz duradera en la región.

"Su excelencia elogió el reconocimiento del Estado independiente de Palestina por parte del Reino Unido, afirmando que constituye un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera de acuerdo con la legitimidad internacional", afirmó en un comunicado la oficina de Abás, que administra parcialmente Cisjordania, un Territorio Palestino ocupado.

En comunicados posteriores Abás celebró también que Canadá y Australia reconocieran también el Estado palestino.

"El reconocimiento de estos países del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, la libertad y la independencia abrirá el camino para la implementación de la solución de dos Estados, permitiendo que el Estado palestino viva junto al Estado de Israel en seguridad, paz y buena convivencia".

Abás también llamó a un cese el fuego en Gaza, un territorio palestino gobernado por el movimiento islamista Hamás, devastado por casi dos años de guerra con Israel.

ha-jd/jsa/an/rnr/mab/an