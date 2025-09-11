Presidente de Bolivia protesta por dichos "racistas y xenófobos" de diputada chilena

El presidente de Bolivia, Luis Arce, rechazó "enérgicamente" este jueves los dichos "racistas y xenófobos" de una diputada chilena que durante una sesión parlamentaria dijo que los bolivianos sufrían "de una disminución de oxígeno cerebral" que los hacía tontorrones.

La legisladora de oposición María Luisa Cordero descalificó en esos términos la propuesta del candidato presidencial boliviano de centroderecha Rodrigo Paz de nacionalizar los autos de contrabando a su país desde Chile.

Paz es favorito para ganar el balotaje del 19 de octubre.

"Los bolivianos nacieron en el altiplano y por lo tanto tienen disminución del oxígeno cerebral. (...) Ellos son portadores crónicos desde el nacimiento de una encefalopatía hipóxica", dijo Cordero, siquiatra de profesión y quien fue expulsada del colegio médico en 2004 por expedir un certificado médico falso.

La diputada agregó que la "bradipsiquia" (lentitud de pensamiento, ndlr) explicaba la "'tontorronez' de los vecinos". "Esto es crónico y no tiene remedio".

El presidente Arce lanzó su protesta en redes sociales: "Su inaceptable intervención es una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica. (...) Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia realizaremos las acciones correspondientes a través de los canales diplomáticos establecidos".

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas desde 1978 por la falta de un acuerdo para que el país altiplánico obtenga una salida al mar por territorio chileno.

Aun así, mantienen vínculos comerciales y acuerdos migratorios.

