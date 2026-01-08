Presidente de Brasil Lula habla de Venezuela con Sheinbaum de México

SAO PAULO, 8 ene (Reuters) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo el jueves una llamada telefónica con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para discutir la situación en Venezuela, informó la presidencia brasileña en un comunicado.

En la llamada, ambos líderes condenaron los ataques de Estados Unidos en Venezuela durante el fin de semana y expresaron su deseo de cooperar con Caracas para traer paz, diálogo y estabilidad a la región, dijo Brasil.

Más temprano el jueves, la presidencia brasileña dijo que Lula sostuvo llamadas por separado con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para hablar sobre Venezuela. (Reportaje de Fernando Cardoso; Edición de Kylie Madry, Editado en español por Juana Casas )