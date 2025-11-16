Presidente de Cámara de Representantes de EE. UU. dice que "no hay nada que ocultar" en archivos Epstein

WASHINGTON, 16 nov (Reuters) - El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, dijo el domingo que creía que la votación sobre la divulgación de los archivos del Departamento de Justicia vinculados a Jeffrey Epstein debería ayudar a poner fin a las acusaciones de que el presidente Donald Trump tenía alguna conexión con el abuso y tráfico de menores por parte del difunto delincuente sexual.

"Están haciendo esto para ir a por el presidente Trump con esta teoría de que tiene algo que ver. No lo tiene", dijo Johnson, líder republicano en la Cámara, en "Fox News Sunday". "Epstein es todo su plan de juego, así que vamos a quitarles esa arma de las manos", dijo Johnson sobre los demócratas. "Acabemos con esto y sigamos adelante. No hay nada que ocultar".

Aunque Trump y Epstein fueron fotografiados juntos hace décadas, el presidente ha dicho que los dos hombres se pelearon antes de las condenas de Epstein. Los correos electrónicos publicados la semana pasada por un comité de la Cámara de Representantes mostraron que Epstein creía que Trump "sabía lo de las jóvenes", aunque no estaba claro qué significaba esa frase.

Desde entonces, Trump ha ordenado al Departamento de Justicia que investigue los vínculos de prominentes demócratas con Epstein.

El representante Ro Khanna, demócrata de California y uno de los patrocinadores originales de la petición que pide una votación sobre la divulgación de los archivos, dijo el domingo que esperaba que más de 40 republicanos votaran a favor.

Los republicanos tienen la mayoría en la Cámara, con 219 escaños, frente a los 214 de los demócratas.

Khanna, en declaraciones al programa "Meet the Press" de la NBC, dijo que la medida no tiene que ver con Trump, sino con la rendición de cuentas de todos los individuos poderosos que supuestamente participaron en el abuso de miles de víctimas.

