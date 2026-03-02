Presidente de Chipre afirma que dron iraní se estrelló en base de Reino Unido en la isla

El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, afirmó este lunes que un dron iraní se estrelló en una base del Reino Unido tiene en esa isla del Mediterráneo, en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel.

Minutos después de medianoche (22H00 GMT del domingo), un dron "Shahed se estrelló en las instalaciones militares de las bases británicas en Akrotiri, causando daños materiales menores", indicó el mandatario.

"Estamos en una región con una inestabilidad geopolítica especial, con muchos desafíos y problemas, que se está adentrando en una crisis inédita. Nuestro país no participa, de ninguna manera, y no pretende participar en ninguna operación", agregó.