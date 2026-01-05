Presidente de Colombia acusa a EEUU por "secuestro" de Maduro

El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, calificó de "secuestro" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro tras los ataques de las fuerzas estadounidenses el sábado en Caracas.

Petro es uno de los mayores críticos del presidente estadounidense Donald Trump, ha cuestionado severamente su despliegue militar en la región para supuestamente combatir el narcotráfico y lo acusa de tener una "actitud imperial".

"Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro", escribió Petro este domingo en X.

"Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el Estado de derecho a nivel mundial", agregó.

Tras la captura de Maduro, Trump dijo que mantener el control del petróleo venezolano está entre sus principales objetivos.

Aunque no reconoció la cuestionada reelección de Maduro en las presidenciales de 2024, denunciadas como fraudulentas por la oposición, Petro es uno de los líderes regionales más cercanos al chavista.

Maduro comparecerá el lunes ante un juez en Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo.