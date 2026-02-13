Presidente de Colombia anuncia decretos de inversiones forzosas para bancos por emergencia económica

BOGOTÁ, 13 feb (Reuters) - El nuevo estado de emergencia económica que anunció el Gobierno de Colombia para atender una crisis por las intensas lluvias incluirá decretos de inversiones forzosas para los bancos, anunció el presidente Gustavo Petro.

El Gobierno decretó el miércoles una nueva emergencia económica para conseguir 8 billones de pesos (US$2.182 millones) para atender las necesidades en algunas zonas del país por una temporada de intensas lluvias que han causado inundaciones y miles de damnificados.

"Saldrán decretos sobre la inversión forzosa", dijo Petro el jueves en la noche durante un Consejo de Ministros, sin ofrecer más detalles.

En agosto del 2024, Petro propuso presentar un proyecto de ley para que el sistema financiero hiciera inversiones forzosas destinadas a otorgar más crédito, causando nerviosismo entre el sector bancario.

Pero para evitar la medida, la banca acordó con el Gobierno un plan para incrementar su cartera de créditos en 55 billones de pesos (US$15.000 millones), que según Petro se incumplió. (Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)