Presidente de Colombia anuncia reunión con Trump para el 3 de febrero

BOGOTÁ, 14 ene (Reuters) - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el miércoles que se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, en el primer encuentro de los dos mandatarios, que han mantenido unas tensas relaciones en el último año.

Trump y Petro hablaron por teléfono la semana pasada y después de la llamada, el presidente estadounidense dijo que se estaban haciendo arreglos para que el mandatario colombiano visitara la Casa Blanca, días después de amenazar con una acción militar en el país sudamericano.

"El Consejo de Ministros tiene un tema que es el que ha intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia, entre los gobiernos, entre los presidentes, y ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero", dijo Petro durante una reunión con su gabinete.

"Ya veremos los resultados de esa reunión, es determinante. Mi intención es que el colombiano y la colombiana, en general, de cualquier lugar del país, no sufran y estén tranquilos", agregó el mandatario, quien sostuvo que el diálogo con Estados Unidos busca evitar afectaciones sobre la población.

Los dos presidentes han mantenido unas tensas relaciones y Petro cuestionó el intervencionismo y la injerencia del mandatario estadounidense, incluidos los ataques en Palestina y los bombardeos a lanchas que presuntamente transportan cocaína en el mar Caribe y en el océano Pacífico.

Trump admitió antes de la llamada con Petro la posibilidad de lanzar en Colombia una acción militar similar a la realizada en Venezuela, lo que provocó el rechazo y la reacción del presidente de la nación sudamericana.

Trump acusó repetidamente a Petro, sin presentar pruebas, de permitir un flujo constante de cocaína hacia Estados Unidos y se refirió al mandatario colombiano como "un hombre enfermo".

Estados Unidos descertificó en septiembre la lucha contra el narcotráfico de Colombia y posteriormente canceló la visa de Petro luego de que se unió a una manifestación a favor de Palestina en Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en octubre a Petro, a su esposa, a su hijo mayor y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en una lista de personas relacionadas con actividades o dineros provenientes del narcotráfico, lavado de activos o terrorismo, de acuerdo con las leyes estadounidenses.

Estados Unidos presiona a Colombia para obtener mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico ante un considerable aumento, en los últimos años, de los cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína.

Petro sostiene que en su Gobierno se han logrado decomisos sin precedentes de cocaína y que impulsa con los campesinos un programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca en lugar de la erradicación forzosa.

En la producción y el tráfico de cocaína en Colombia están implicadas, según fuentes de seguridad, guerrillas izquierdistas, bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de derecha y otras organizaciones que sostienen nexos con cárteles internacionales, como los mexicanos.

El narcotráfico es considerado el principal combustible que alimenta el conflicto interno de seis décadas en Colombia, que ha dejado más de 450.000 muertos. (Luis Jaime Acosta)