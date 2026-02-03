Presidente de Colombia dice habló con Trump sobre lucha antidrogas y gas venezolano

BOGOTÁ, 3 feb (Reuters) - El presidente ⁠de Colombia, Gustavo ⁠Petro, dijo el martes que su encuentro ⁠con ‌su homólogo de ​Estados Unidos, Donald Trump, ​habló sobre energías limpias, la ‌posibilidad de ‌exportar gas ​de Venezuela a través de Colombia, la lucha contra el narcotráfico y la reciente disputa comercial de su Gobierno con Ecuador.

El ⁠mandatario colombiano se reunió por ​primera vez con Trump en la Casa Blanca en un esfuerzo por recomponer las relaciones bilaterales y poner ⁠fin a más de un año ​de tensiones entre Bogotá y Washington.

En una entrevista con Caracol ‍Radio desde Washington Petro describió a Trump como "un gringo franco" y calificó con un nueve, en ​una escala de uno a diez, el resultado de la reunión. (Reporte ‍de Luis Jaime Acosta)