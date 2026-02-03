Presidente de Colombia dice habló con Trump sobre lucha antidrogas y gas venezolano
BOGOTÁ, 3 feb (Reuters) - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el martes que su encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre energías limpias, la posibilidad de exportar gas de Venezuela a través de Colombia, la lucha contra el narcotráfico y la reciente disputa comercial de su Gobierno con Ecuador.
El mandatario colombiano se reunió por primera vez con Trump en la Casa Blanca en un esfuerzo por recomponer las relaciones bilaterales y poner fin a más de un año de tensiones entre Bogotá y Washington.
En una entrevista con Caracol Radio desde Washington Petro describió a Trump como "un gringo franco" y calificó con un nueve, en una escala de uno a diez, el resultado de la reunión. (Reporte de Luis Jaime Acosta)