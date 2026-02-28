Presidente de Colombia dice que las muertes por ataques en Irán son un "desastre"

El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, dijo este sábado que las muertes por los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán son un "desastre" y pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Tras semanas de amenazas de una intervención militar, Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque "de gran envergadura" contra Irán que causó más de 200 muertos. Teherán respondió con misiles contra varios puntos de la región.

"Esto es un desastre. Son 85 niñas asesinadas por un misil", dijo en X el mandatario en referencia a un ataque contra una escuela en el sur de Irán.

"Colombia busca reunión urgente del consejo de seguridad de Naciones Unidas", agregó.

La canciller colombiana, Rosa Villacicencio, pidió que se priorice "el diálogo y la negociación" para proteger la vida de los civiles.