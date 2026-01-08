Presidente de Colombia llama a Lula de Brasil para hablar sobre Venezuela

SAO PAULO, 8 ene (Reuters) - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó el jueves a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para hablar sobre Venezuela, informó la Presidencia de Brasil en un comunicado, después de que fuerzas de Estados Unidos ingresaron a Caracas y capturaron al presidente Nicolás Maduro el fin de semana.

Ambos líderes expresaron su preocupación por el uso de la fuerza contra una nación sudamericana y coincidieron en que "la situación de Venezuela debe resolverse exclusivamente por medios pacíficos, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano", según el comunicado.

Tanto Colombia como Brasil comparten frontera con Venezuela. (Reporte de Andre Romani. Escrito por Luis Jaime Acosta)