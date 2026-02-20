Presidente de Colombia mantiene sin cambios salario mínimo para 2026

BOGOTÁ, 19 feb (Reuters) - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo el jueves sin cambios el salario mínimo que devengan 2,4 millones de trabajadores, después de que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijó un alza del 23% para 2026

A finales de diciembre, el mandatario aumentó el salario mínimo a 1,7 millones de pesos mensuales (US$477) y el subsidio de transporte a 249.095 pesos (US$67,8), con lo que la remuneración total quedó en dos millones de pesos al mes (US$545)

"El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 es el mismo que decretamos en el mes de diciembre de 2025. No echamos para atrás", dijo Petro ante una multitud en la histórica Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, en donde firmó el decreto

La decisión de Petro, aplaudida por los sindicatos y cuestionada por los empresarios, fue demandada por gremios económicos y partidos políticos ante el Consejo de Estado que la semana pasada suspendió el decreto y pidió al Gobierno explicar la totalidad de los criterios económicos y constitucionales que tuvo en cuenta para el incremento

Colombia registró una inflación de 5,10% en 2025, inferior a la de 5,20% en el año previo, pero por encima de la meta de 3% del Banco Central

La cuarta economía de América Latina creció 2,6% en 2025, por debajo de lo esperado por el mercado, aunque superior al 1,5% registrado en 2024

Las presiones sobre la inflación derivadas del aumento del salario mínimo provocaron en enero un alza de 100 puntos básicos en la principal tasa de interés de referencia del Banco Central a 10,25% (Reporte de Luis Jaime Acosta)