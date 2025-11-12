Presidente de Colombia ordena suspensión de intercambio de información de inteligencia con EE. UU.

BOGOTÁ, 11 nov (Reuters) - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el martes a las fuerzas de seguridad del país sudamericano la suspensión del intercambio de información con las agencias de inteligencia de Estados Unidos hasta que Washington cese los ataques contra embarcaciones en el Caribe.

Se trata del más reciente anuncio del mandatario colombiano, cuya relación con Washington se ha deteriorado por acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump de que Petro es aliado del narcotráfico.

"Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses", escribió Petro en su cuenta de X.

"Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño", agregó.

Las fuerzas militares estadounidenses han reportado al menos 19 ataques contra presuntas embarcaciones que supuestamente transportaban narcóticos en el Caribe y frente a las costas del Pacífico de América Latina, matando al menos a 76 personas.

Más temprano el martes, funcionarios estadounidenses informaron que el grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford se trasladó a la región de América Latina, escalando la dotación militar en el Caribe, que además ha avivado las tensiones con Venezuela.

El despliegue del portaaviones se suma a los ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 que ya están en la región.

(Reporte de Nelson Bocanegra)