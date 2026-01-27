Presidente de Colombia pide a EEUU devolver a Nicolás Maduro a Venezuela

BOGOTÁ, 27 ene (Reuters) - El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe ser devuelto desde Estados Unidos a su país para ser juzgado por un tribunal de la nación petrolera, dijo el martes el mandatario colombiano, Gustavo Petro.

"Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense", afirmó el presidente de Colombia en un acto en Bogotá.

Maduro se encuentra en una cárcel de Nueva York tras su captura en Caracas por las fuerzas estadounidenses a principios de enero, en una operación ordenada por Donald Trump. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada después de la captura de Maduro.

La declaración de Petro se produjo una semana antes de un viaje a Washington en donde se reunirá por primera vez con Trump, con quien ha mantenido unas tensas relaciones desde que el mandatario estadounidense asumió el poder en 2025.

Antes de acordar el encuentro en la Casa Blanca, Trump acusó repetidamente a Petro, sin presentar pruebas, de permitir un flujo constante de cocaína hacia Estados Unidos y se refirió al mandatario colombiano como "un hombre enfermo".

Estados Unidos descertificó en septiembre la lucha contra el narcotráfico de Colombia y posteriormente canceló la visa de Petro, luego de que se unió a una manifestación a favor de Palestina en Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó en octubre a Petro, a su esposa, a su hijo mayor y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en una lista de personas relacionadas con actividades o dineros provenientes del narcotráfico, lavado de activos o terrorismo, de acuerdo con las leyes estadounidenses.

Estados Unidos presiona a Colombia para obtener mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico ante un considerable aumento, en los últimos años, de los cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína.

Petro sostiene que en su Gobierno se han logrado decomisos sin precedentes de cocaína y que impulsa con los campesinos un programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca en lugar de la erradicación forzosa.

En la producción y el tráfico de cocaína en Colombia están implicadas, según fuentes de seguridad, guerrillas izquierdistas, bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de derecha y otras organizaciones que sostienen nexos con cárteles internacionales, como los mexicanos.

El narcotráfico es considerado el principal combustible que alimenta el conflicto interno de seis décadas en Colombia, que ha dejado más de 450.000 muertos. (Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)