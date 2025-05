Presidente de Colombia presentará consulta popular ante el Congreso para iniciar puja por su aval

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro presentará el jueves formalmente ante el Congreso la propuesta para realizar una consulta popular con la que pretende preguntar a los ciudadanos sobre la necesidad de reformar el sistema laboral luego de que fracasara dos veces en el Legislativo.

Será en ese mismo Congreso que le ha sido esquivo donde iniciará la puja política por la consulta durante el próximo mes —tiempo máximo con el que cuenta por ley para dar su aval o negarlo—. En caso de otorgarlo, el presidente convocará a los ciudadanos a las urnas.

Petro aprovechará de nuevo la manifestación de los sindicatos por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo para buscar apoyo popular. Se espera que ofrezca un discurso en la Plaza de Bolívar —punto de encuentro de la marcha— y luego entre al Congreso para hacer la solicitud formal.

“Es un espacio inmejorable para enviar el mensaje de que esa reforma no es solamente un capricho del gobierno, sino un interés de las clases trabajadoras”, aseguró a The Associated Press Sandra Borda, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes. “Hace uso de esa simbología para lanzar oficialmente la campaña de la consulta popular de la forma más impactante posible”, agregó.

La idea de la consulta popular nació cuando el Congreso rechazó por segunda vez la reforma laboral, lo cual fue interpretado por Petro como una “traición al pueblo”.

En caso de recibir el aval del Congreso, el presidente Petro emitirá un decreto para convocar dentro de los tres meses siguientes a los colombianos a las urnas para que respondan si apoyan o no 12 preguntas sobre el sistema laboral.

Las preguntas proponen que el día de trabajo dure un máximo ocho horas y que se reduzca la jornada laboral diurna para que termine a las 6 de la tarde —lo que implicaría el pago de horas extras—; contemplan un recargo del 100% si se trabaja en días de descanso o feriados y privilegian la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido.

El gobierno tendrá el reto de vencer el abstencionismo, dado que para ser válida debe superar los 13 millones de votos, más de los que obtuvo Petro para ser elegido mandatario. De lograrlo, la propuesta tendría el aval popular siempre que obtenga el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos.

El Congreso decidirá en medio de un ambiente tenso con el Ejecutivo. Petro lanzó palabras soeces contra el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, a quien señaló de torpedear la consulta popular.

“El mensaje que permanentemente ha tratado de mandar el gobierno es que el Congreso ya no es una entidad que represente los intereses del pueblo... sino más bien defender los intereses, como les llaman ellos, de las oligarquías del sector privado", explicó Borda.

Analistas coincidieron en que el gobierno tiene las de ganar en varios escenarios, incluso en caso de que el Congreso no avale la consulta popular o luego no alcance la votación necesaria en las urnas.

Para Borda, si el Congreso no da su aval estaría dando herramientas al gobierno para que se “victimice” y afiance su discurso sobre un supuesto bloqueo a sus propuestas.

Por otra parte, en el escenario en el que el Congreso dé el aval y la consulta popular llegue a las urnas, el gobierno podría considerarse ganador al lograr que su base electoral lo respalde, indicó a la AP Javier Garay, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Externado de Colombia.

Garay indicó que de fondo la consulta popular tiene el doble propósito de probar cuál es la fuerza electoral del gobierno con miras a las elecciones presidenciales de 2026, en las que Petro quiere que siga gobernando la izquierda.