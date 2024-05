Presidente de Colombia sugiere que la CPI debe capturar a Netanyahu

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió este viernes que la Corte Penal Internacional (CPI) debe emitir una orden de captura contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza.

"Netanyahu no detendrá el genocidio. Lo cual implica una orden de detención internacional de la Corte Penal", escribió el mandatario en la red social X, en reacción a la operación terrestre que inició en los últimos días el ejército israelí en la ciudad palestina Rafah (sur), refugio de miles de desplazados.

Petro es uno de los principales críticos de Netanyahu en el mundo. El 1 de mayo rompió las relaciones diplomáticas con Israel, siguiendo los pasos de Bolivia y Belice. Además, detuvo la compra de armamento fabricado en ese país.

El presidente izquierdista, amigo de la causa palestina desde joven, califica con frecuencia a Netanyahu como "genocida" por la forma como dirige el conflicto que estalló el 7 de octubre de 2023 cuando comandos del grupo islamista palestino Hamás mataron a 1.170 personas en Israel, según un recuento de la AFP basado en estadísticas oficiales.

La respuesta militar de Israel ha causado más de 34.000 muertos en Gaza, la mayor parte civiles, de acuerdo con el Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamás.

La semana pasada, responsables israelíes indicaron al diario estadounidense The New York Times que esperan órdenes de arresto de la CPI contra miembros del gobierno, incluido probablemente Netanyahu.

El primer ministro israelí estimó que el objetivo de unas eventuales órdenes de detención "sería amenazar a los dirigentes y soldados de Israel, esencialmente para paralizar la capacidad" de ese país "de defenderse".

Según The New York Times, la CPI también pretende inculpar a dirigentes de Hamás, aunque aún no se ha oficializado ninguna orden de captura.

Cuando Colombia rompió relaciones con Israel, el grupo islamista celebró una "victoria", mientras que el canciller israelí, Israel Katz, señaló a Petro de "apoyar" a esos "asesinos y violadores".

AFP