Presidente de COP30 reconoce las "preocupaciones legítimas" de manifestantes indígenas
El presidente de la COP30 reconoció las "preocupaciones muy fuertes y muy legítimas" de los manifestantes indígenas que bloquearon este viernes la entrada principal a la conferencia climática de la...
LA NACION
El presidente de la COP30 reconoció las "preocupaciones muy fuertes y muy legítimas" de los manifestantes indígenas que bloquearon este viernes la entrada principal a la conferencia climática de la ONU en Belém, en la Amazonía brasileña.
"Fue un diálogo muy positivo", dijo André Correa do Lago a la prensa tras una reunión con los manifestantes. "Vamos a buscar llevar adelante todas las preocupaciones que ellos tienen", añadió.
Los manifestantes de la comunidad munduruku, que bloquearon la entrada por un par de horas, tienen exigencias relacionadas a la demarcación de tierras indígenas. También protestan por un proyecto ferroviario en la Amazonía para la producción de cereales.
