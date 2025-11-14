LA NACION

Presidente de COP30 reconoce las "preocupaciones legítimas" de manifestantes indígenas

El presidente de la COP30 reconoció las "preocupaciones muy fuertes y muy legítimas" de los manifestantes indígenas que bloquearon este viernes la entrada principal a la conferencia climática de la...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidente de COP30 reconoce las "preocupaciones legítimas" de manifestantes indígenas
Presidente de COP30 reconoce las "preocupaciones legítimas" de manifestantes indígenas

El presidente de la COP30 reconoció las "preocupaciones muy fuertes y muy legítimas" de los manifestantes indígenas que bloquearon este viernes la entrada principal a la conferencia climática de la ONU en Belém, en la Amazonía brasileña.

"Fue un diálogo muy positivo", dijo André Correa do Lago a la prensa tras una reunión con los manifestantes. "Vamos a buscar llevar adelante todas las preocupaciones que ellos tienen", añadió.

Los manifestantes de la comunidad munduruku, que bloquearon la entrada por un par de horas, tienen exigencias relacionadas a la demarcación de tierras indígenas. También protestan por un proyecto ferroviario en la Amazonía para la producción de cereales.

ffb-tmo/thm/rsr/mr

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo es la historia del emprendedor argentino que revolucionó el negocio de la música
    1

    Cómo es la historia del emprendedor argentino que revolucionó el negocio de la música

  2. Alejandro Fantino se sometió a una cirugía y espera una larga recuperación
    2

    Alejandro Fantino se sometió a una cirugía y espera una larga recuperación: “No veo la hora de volver a jugar al tenis”

  3. Brutal ataque de viudos negros a un psicólogo en Palermo tras un match en una app
    3

    “Me dijo que tenía que morir”: brutal ataque de viudos negros a un psicólogo en Palermo tras un match en una app

  4. María Belén Ludueña: de la tan deseada maternidad a cómo se siente y su desafiante debut en las tardes de eltrece
    4

    María Belén Ludueña: de la tan deseada maternidad a cómo se siente y su desafiante debut en las tardes de eltrece

Cargando banners ...