Presidente de Costa de Marfil, de 83 años, se postulará para un cuarto mandato

El veterano presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, anunció el martes que se presentará a un cuarto mandato en el país del oeste de África, donde aumentan las tensiones por la exclusión de muchos candidatos de la oposición.

Ouattara, de 83 años y dirigente de Costa de Marfil desde 2011, será el gran favorito para ganar las elecciones del 25 de octubre, pese a que la oposición aseguró que un cuarto mandato sería inconstitucional.

"Me presento como candidato porque la Constitución de nuestro país me permite postularme para otro mandato y mi salud me lo permite", afirmó el político, añadiendo que el principal productor mundial de cacao enfrenta "retos sin precedentes en materia de seguridad, economía y moneda, cuya gestión requiere experiencia".

En la última década, Ouattara llevó a Costa de Marfil a una relativa estabilidad, en una región turbulenta que ha sido testigo de numerosos golpes militares.

Sus detractores lo acusan de reforzar su control sobre el poder.

La oposición también acusó a las autoridades de utilizar los tribunales para excluir a sus oponentes, a lo que el gobierno insistió en que el poder judicial actúa de forma independiente.

Los dos principales partidos de la oposición lanzaron una campaña conjunta para exigir la reincorporación de sus líderes inhabilitados antes de las elecciones.

Los críticos ya habían cuestionado la legalidad del tercer mandato de Ouattara, ya que la ley lo limitaba a dos, hasta que la adopción de una nueva constitución en 2016 restableció a cero el contador de mandatos.