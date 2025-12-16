Presidente de Costa Rica libra segundo intento de desafuero

SAN JOSÉ, 16 dic (Reuters) - El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, se libró el martes de un segundo intento de desafuero al recibir en la Asamblea Legislativa una votación insuficiente para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pueda procesarlo por intromisión en la campaña electoral para los comicios generales de febrero en la nación centroamericana. A principios de octubre, el TSE solicitó el retiro de la inmunidad constitucional de Chaves para investigarlo en los meses finales de su gobierno por actos y manifestaciones que, según decenas de denuncias recibidas, violan la ley que exige a los mandatarios neutralidad total ante las campañas electorales.

El mandatario, que debe abandonar el cargo el 8 de mayo y no puede optar por la reelección inmediata, calificó el proceso como "un intento de derrocamiento" por querer llamar a la continuidad del movimiento político que él lidera y por pedir a la población una mayoría legislativa amplia para hacer reformas profundas en el sistema político en el período 2026-2030.

El Tribunal electoral no podrá someter a Chaves a la investigación por posibles ilegalidades que se castigan con la destitución o la inhabilitación para asumir nuevos puestos públicos. Sólo votaron por el desafuero 35 diputados de los 38 necesarios para la mayoría calificada requerida en casos de retiro de inmunidad. 21 asambleístas defendieron la inmunidad del mandatario.

"El proceso sancionador por beligerancia queda temporalmente suspendido. Este iniciará cuando la inmunidad del señor Chaves Robles decaiga, una vez finalizado su mandato presidencial", dijo el TSE en un comunicado. En septiembre, la Asamblea Legislativa había rechazado un primer intento de retiro del fuero para someter a Chaves a un juicio por un delito de corrupción antes de que deje el cargo. Aunque una mayoría opositora se inclinó por levantar la inmunidad, no hubo una votación suficiente por la posición de oficialistas, opositores aliados y legisladores que, dijeron, querían evitar convertir al presidente en un "martir" y elevar las opciones electorales del oficialismo. La candidata presidencial oficialista, Laura Fernández, tiene una amplia ventaja sobre las otras 19 candidaturas, según resultados de diversas encuestas que, sin embargo, advierten de la indecisión de al menos cuatro de cada 10 posibles votantes. Fernández, exministra de Chaves, debe alcanzar al menos un 40% de los votos válidos para evitar una segunda ronda. (Reporte de Álvaro Murillo; Editado por Diego Oré)