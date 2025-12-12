Presidente de Costa Rica recorre cuestionada megaprisión para pandilleros en El Salvador

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, recorrió este viernes la megacárcel para pandilleros de El Salvador, que pretende replicar como parte de su estrategia contra el aumento del crimen.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien no acompañó el recorrido, suele mostrar con orgullo a sus invitados especiales el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), símbolo de la lucha en que basa su popularidad, pero también blanco de denuncias de torturas y otras violaciones de derechos humanos.

Chaves observó las celdas, en una de las cuales las autoridades pidieron a los pandilleros quitarse la camisa para mostrar al mandatario costarricense sus torsos tatuados, según imágenes suministradas a la prensa por la presidencia salvadoreña.

También se detuvo frente a un calabozo de gruesos barrotes de acero para saludar a los pandilleros vestidos con camisa y pantalón corto blanco. "Yo soy el presidente de Costa Rica, señores. Buenas tardes ¿Cómo están? Que Dios los bendiga", expresó.

Considerado el penal más grande de Latinoamérica con capacidad para 40.000 presos, en el Cecot hay unos 15.000 salvadoreños encarcelados acusados de pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

El Cecot ha sido objeto de denuncias por parte de organismos de derechos humanos debido a las duras condiciones de reclusión y supuestos vejámenes.

Un informe de la oenegé Human Rights Watch (HRW), difundido en noviembre pasado, aseguró que migrantes venezolanos que fueron enviados por Estados Unidos a El Salvador fueron "torturados", sufrieron violencia sexual y otras vejaciones en el Cecot, donde estuvieron recluidos cuatro meses.

El jueves, Bukele firmó una "alianza" con Chaves para compartirle su experiencia en la guerra contra las pandillas, en momentos en que los homicidios y delitos ligados al narcotráfico están en aumento en Costa Rica.

Frente a esa situación, el gobernante costarricense anunció en mayo pasado que construirá una cárcel inspirada en el Cecot.

El Salvador acumula poco más de 90.000 presuntos pandilleros detenidos en varias cárceles del país, aunque unos 8.000 fueron liberados por falta de pruebas, según las autoridades.

Chaves llegó en helicóptero a la prisión ubicada en Tecoluca, a 75 km de San Salvador, donde fue recibido por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y su colega de Defensa, René Francis Merino.