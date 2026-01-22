Presidente de Cuba dice que conversó por teléfono con mandataria interina venezolana Rodríguez

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que mantuvo una conversación telefónica con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la cual le manifestó el "respaldo y solidaridad" de La Habana y condenó el "secuestro" por Estados Unidos del depuesto gobernante Nicolás Maduro.

Venezuela es desde hace años el principal aliado de Cuba, al que ha suministrado hasta ahora petróleo a cambio de asistencia de médicos, entrenadores deportivos y otros profesionales.

"Le manifesté nuestro respaldo y solidaridad con la Patria de Bolívar y Chávez, su pueblo y el gobierno bolivariano; así como la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación", escribió Díaz-Canel en X.