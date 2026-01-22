Presidente de Cuba promete fortalecer relaciones con Venezuela en conversación con Delcy Rodríguez

LA HABANA, 22 ene (Reuters) - El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo el jueves que habló por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y afirmó que seguirá trabajando para fortalecer los nexos entre ambas naciones.

"Sostuve conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Reiteré nuestra enérgica condena a la agresión militar de EE. UU. y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y la compañera Cilia Flores", escribió el líder en su cuenta en X.

Díaz-Canel reiteró "la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación" con Venezuela, histórico aliado de La Habana.

(Reporte de Redacción de Reuters)