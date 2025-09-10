Presidente de EAU llega a Qatar un día después del ataque israelí a Doha
- 1 minuto de lectura'
DOHA, 10 sep (Reuters) -
El presidente de Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó a Qatar el miércoles, informó la agencia de noticias estatal WAM, en una muestra de solidaridad un día después de que Israel lanzara un ataque aéreo contra representantes de Hamás en Doha.
También se espera que el príncipe heredero de Jordania, Huseín, visite Qatar el miércoles, mientras que se espera que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin, llegue a Doha el jueves, dijo a Reuters un responsable con conocimiento del asunto. Las visitas, que no estaban programadas previamente, fueron una muestra de solidaridad regional con Qatar tras los ataques israelíes, dijo el responsable. (Información de Andrew Mills en Doha y Ahmed Elimam en Dubai; redacción de Jana Choukeir; edición de Hugh Lawson, Aidan Lewis; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
