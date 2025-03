Presidente de Ecuador critica a Maduro por negarse a recibir vuelos con deportados venezolanos

QUITO (AP) — El presidente ecuatoriano Daniel Noboa criticó el domingo a su par venezolano Nicolás Maduro por negarse a recibir vuelos con migrantes de su país deportados por el gobierno de Estados Unidos.

“Es de miserables y de una falta absoluta de empatía que un gobierno rechace a su propia gente. Así actúan los regímenes autoritarios y extremistas, sin importarles el destino de quienes huyen de la crisis que ellos mismos causaron”, reprochó Noboa a Maduro en su cuenta de X, antes Twitter.

Se trató de una nueva arremetida contra Maduro por parte del mandatario ecuatoriano, quien está en campaña con miras a la segunda vuelta presidencial el mes próximo donde enfrentará a la izquierdista Luisa González. Noboa, un empresario millonario de 37 años que está completando el periodo del exmandatario Guillermo Lasso, no reconoce a Maduro como presidente legítimo de su país.

Noboa reconoce como presidente electo al opositor Edmundo González, quien está en el exilio desde septiembre del año pasado. La oposición venezolana asegura que éste ganó con amplia ventaja sobre Maduro en los polémicos comicios del 28 de julio.

Decenas de miles de ecuatorianos abandonaron su país en los últimos años con rumbo al norte del continente huyendo a la violencia que golpea a su país, entre otros motivos. En 2023 y 2024 escoltaron a los venezolanos en el masivo flujo irregular por la jungla del Darién, que divide a Panamá y Colombia, el cual bajó drásticamente debido a la ofensiva contra la inmigración impulsada por el gobierno de Donald Trump.

Maduro declaró la víspera que el retiro de la licencia de Estados Unidos a Chevron para la exportación de petróleo venezolano influyó en su decisión de no aceptar los vuelos de deportación que intensificó el gobierno de Trump desde si investidura el 20 de enero.

“Con eso que ellos hicieron han dañado las comunicaciones que habíamos abierto, y a mí me interesaban las comunicaciones que habíamos abierto, porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos injustamente solo por ser migrantes”, afirmó Maduro.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que la licencia que desde 2022 permitía a Chevron Corp. operar en Venezuela estará vigente hasta el 3 de abril.

Noboa afirmó que ante el posible impacto que tendría la decisión de Maduro de no recibir a los migrantes venezolanos deportados, Ecuador no aceptará a migrantes expulsados de otras naciones, aunque aseguró que sí abre las puertas a los deportados de su país, porque “aquí —señaló— no abandonamos a nuestra gente”.

The Associated Press solicitó el domingo una reacción a la presidencia de Venezuela, que indicó que por ahora no hay ningún pronunciamiento.

Desde inicios de febrero, tres aviones de la línea estatal venezolana Conviasa han llegado a Venezuela con migrantes deportados, incluido uno proveniente de Honduras con los que habían sido trasladados a la base estadounidnse en Guantánamo. Estos vuelos estuvieron suspendidos por años, aunque con una pausa en 2023, hasta que Maduro volvió a suspenderlos. Esta vez, los vuelos se retomaron tras la visita del enviado de Trump, Richard Grennell, a Caracas, a inicios de ese mes.

Hasta el momento, Ecuador sólo ha recibido vuelos con migrantes ilegales ecuatorianos repatriados desde Panamá. De momento no se ha informado de alguna solicitud de Estados Unidos al país andino para que reciba a venezolanos deportados.