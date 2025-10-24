Presidente de Ecuador denuncia un intento de envenenamiento con mermelada y chocolate

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo el jueves que intentaron envenenarlo con "tres químicos" añadidos a una mermelada y unos chocolates que le regalaron en un evento público.

La presencia de tres compuestos "en una alta concentración es imposible que no haya sido intencional", señaló Noboa en una entrevista con CNN. "Presentamos la denuncia, presentamos las pruebas, la concentración de los tres químicos", añadió.

No es la primera vez que Noboa denuncia intentos de matarlo. A inicios de octubre, sin presentar pruebas, el gobierno aseguró que el auto en el que viajaba el presidente recibió impactos de bala disparadas por manifestantes indígenas.

pld/lv/dga