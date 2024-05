Presidente de Ecuador destaca combate a inseguridad como logro de su gestión

QUITO (AP) — El presidente Daniel Noboa destacó el viernes como logros de su gestión el combate a la inseguridad y la respuesta a los problemas de salud, empleo y educación en su primer informe de labores ante la Asamblea Nacional.

En un discurso conciso e intercalado por videos Noboa señaló que su forma de hacer política es “rompiendo los esquemas y los patrones de la política tradicional”.

“En sólo seis meses estamos logrando lo que otros gobiernos no hicieron”, manifestó el gobernante de 36 años y destacó que “el Estado se va limpiando, con paso firme los cabecillas van cayendo y los grupos terroristas se van desintegrando".

El país atraviesa una escalada de violencia con motines en las cárceles y el incremento de los delitos en las calles propiciados por enfrentamientos entre bandas criminales que buscan el control de rutas y zonas de distribución de drogas, de acuerdo con las autoridades.

Noboa declaró en enero el estado de conflicto armado interno para enfrentar a los grupos criminales, identificó a 22 bandas del crimen organizado a las que el gobierno calificó de terroristas y autorizó la acción conjunta de las Fuerzas Armadas y la policía en las calles y en las cárceles.

El gobierno ha dicho que como producto de su política los homicidios bajaron un 27%, aunque la policía ha registrado este año 1.875 asesinatos hasta el 11 de mayo. Los secuestros y extorsiones también han aumentado.

Esta semana la organización Human Rights Watch denunció que Ecuador ha registrado una serie de violaciones a los derechos humanos como una presunta ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias, malos tratos y falta de procesamiento judicial de unos 13.000 detenidos.

El docente de la universidad de las Américas y analista político Alejandro Zabala aseveró a The Associated Press que “no se puede esperar a que la batalla contra el narco pueda terminarse pronto, no es algo fácil, será una batalla larga que va a costar sangre y dolor al pueblo ecuatoriano”.

Los homicidios en Ecuador aumentaron un 574% entre 2019 y 2023, lapso en el cual las muertes violentas subieron de siete a más de 47 por cada 100.000 habitantes, según cifras del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.

Noboa también mencionó como logros de su gestión la creación de 105.000 empleos, la entrega de 6.358 títulos de propiedad de casas y terrenos y un decidido apoyo a la educación y la salud.

Para la analista investigadora de la universidad Casa Grande, Estefanía Luzuriaga, Noboa ha evidenciado “una línea de política administrativa muy consecuente a esta promesa de tomar acciones concretas que permitan visualizar de alguna manera la respuesta enérgica del gobierno ante los grupos terroristas”.

Añadió que, pese a ello, “no podríamos decir que se ha cumplido en términos de resultados".

El presidente llegó caminando a la Asamblea en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y de miles de simpatizantes apostados a ambos lados de las calles que lo saludaban. Noboa estaba acompañado del alto mando militar y en el último tramo del recorrido se le unió la primera dama Lavinia Valbonesi, con quien ingresó al recinto legislativo.

El mandatario señaló que pesar de que recibió el país en condiciones “catastróficas” en lo económico, logró estabilizar las finanzas y reducir el riesgo país en 1.000 puntos.

El mandatario no se refirió a la toma de la embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017), sentenciado por corrupción y que había obtenido el asilo político de ese país, lo que provocó la ruptura de las relaciones bilaterales, la denuncia de México ante la Corte Internacional de Justicia y las críticas de la comunidad internacional.

Los informes del presidente suelen hacerse tras un año de gestión cada 24 de mayo, pero Noboa tuvo que hacerlo a los seis meses debido a que asumió el 23 de noviembre luego de que su antecesor Guillermo Lasso disolvió la Asamblea y con ello acortó su propio mandato en medio de una aguda crisis política. Noboa debe completar un período de gobierno que termina en mayo de 2025.

AP