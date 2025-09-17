Presidente de Ecuador dice que espera un crecimiento económico del 4,5% en 2025, más alto que proyección del Banco Central

QUITO, 17 sep (Reuters) - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el miércoles que espera un crecimiento económico del 4,5% para este año, significativamente superior a la proyección del banco central dada a principios de esta semana.

El banco elevó el lunes su proyección de expansión del Producto Interno Bruto para 2025 al 3,8%, frente a una previsión anterior del 2,8%.

"Le apuesto (...) que vamos a crecer al 4,5%. Lo que pasa es que se cuidan, son hiperconservadores, todo banquero es así", dijo Noboa en una entrevista a la radio Gaviota, citando el sólido crecimiento del primer semestre y la ausencia de los apagones que perjudicaron la expansión el año pasado.

"Va a terminar arriba del 4%, muy cerca del 4,5%", dijo. (Reporte de Alexandra Valencia, Editado por Manuel Farías)