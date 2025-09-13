Presidente de Ecuador elimina subsidio al diésel

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, eliminó este viernes el subsidio al diésel que representaba unos US$1100 millones anuales, con lo que el galón pasará de US$1,80 a US$2,80.

En años anteriores, los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) intentaron incrementar el precio de los combustibles, lo que derivó en violentas protestas, lideradas, principalmente, por la mayor organización indígena del país (Conaie), que entre 1997 y 2005 participó en revueltas que derrocaron a tres gobernantes.

Con la sorpresiva eliminación del subsidio, el gobierno de Noboa apunta a incrementar la entrega de bonos de asistencia social y entregar créditos productivos a campesinos.

Las autoridades han enfatizado que el incremento no impactará en el precio del transporte público.

El decreto firmado por Noboa señala que el galón (3,8 litros) de diésel para el sector automotriz costará "US$2,80". Ese valor se mantendrá hasta el 11 de diciembre, cuando se aplicará una nueva fórmula para fijar el precio.

"A partir del 12 de diciembre se aplicará el sistema de bandas para protegerse de shocks externos", explicó a la AFP una fuente del Ministerio de Economía.

Entre los argumentos del gobierno está que el subsidio al diésel "beneficia en mayor proporción a los grupos de mayores ingresos y con alta capacidad económica, lo que genera inequidad".

