Presidente de ecuador no participará en apertura del mundial contra qatar

QUITO, 10 nov (Reuters) - El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decidió no asistir al partido inaugural que disputará la selección de su país contra Qatar en el inicio de la Copa del Mundo, debido a la crisis de seguridad que enfrenta la nación sudamericana.

Qatar y Ecuador se enfrentarán por el Grupo A el 20 de noviembre después de la ceremonia de apertura en el Estadio Al Bayt con capacidad para 60.000 personas.

"Le he dado las gracias al Emir de Qatar por la invitación para presenciar el partido inaugural entre nuestras selecciones, sin embargo he decidido no asistir", escribió Lasso en su cuenta de Twitter. "Atender la situación de seguridad del país es mi prioridad".

La presidencia de Lasso se ha visto enturbiada por los altos niveles de violencia, que incluye al sistema carcelario del país, que atribuye a su campaña para combatir a bandas de delincuencia organizada que se disputan el poder y el tráfico de drogas.

En lugar de Lasso, su vicepresidente Alfredo Borrero asistirá el encuentro para representar a Ecuador, según un comunicado de la oficina de prensa del mandatario.

Ecuador recibió autorización para jugar en Qatar a principios de esta semana después de el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dictaminó que un jugador, que Chile afirmó que no era elegible para las eliminatorias, fue considerado de nacionalidad ecuatoriana.

Sin embargo, Ecuador obtuvo una deducción de tres puntos para la Eliminatorias al Mundial en el 2026 y una multa de 100.000 francos suizos (101.605,36 dólares) por usar un documento con información falsa. (Reporte de Andy Cawthorne. Escrito por Alexandra Valencia, editado por Javier Leira)

Reuters