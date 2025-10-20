Presidente de EEUU anuncia aumento de aranceles y suspensión de ayudas a Colombia

*

FUERZAS estadounidenses atacan embarcación vinculada a grupo colombiano, dice Hegseth

*

Trump acusa a Petro de incentivar la producción de drogas y suspende pagos a Colombia

*

Aumentan tensiones entre Washington y Bogotá

(Actualiza con declaración de Donald Trump)

Por Jeff Mason, Andy Sullivan y David Ljunggren

A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 19 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que aumentará los aranceles a Colombia y detendrá todos los pagos al país sudamericano, intensificando la disputa originada por los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas en el Mar Caribe.

Más temprano, Trump calificó al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, como un "líder del narcotráfico", mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que las fuerzas de Estados Unidos atacaron una embarcación asociada a un grupo rebelde colombiano.

Petro respondió que la lancha pertenecía a una "familia humilde", no a un grupo rebelde, y su gobierno calificó los comentarios de Trump como ofensivos.

Las declaraciones de Trump marcaron un nuevo mínimo en las tensas relaciones entre Bogotá y Washington, que se han deteriorado desde que Trump regresó al cargo en enero y desde que su administración lanzó una serie de ataques contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas en el Mar Caribe.

"Ellos no luchan contra las drogas, las producen", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, al afirmar que los detalles sobre el aumento de los aranceles se anunciarán el lunes.

Petro ha expresado su rechazo a los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe, que han dejado decenas de muertos y han exacerbado las tensiones en la región. Muchos expertos legales y activistas de derechos humanos también han condenado esta serie extraordinaria de acciones militares.

Trump afirmó que Estados Unidos "suspenderá todo el dinero que estamos entregando" a Colombia.

No quedó claro a qué tipo de apoyo financiero se refería Trump.

Colombia fue en su momento uno de los mayores receptores de ayuda de Estados Unidos en el hemisferio occidental, pero el flujo de dinero se redujo drásticamente este año tras el cierre de USAID, la agencia de asistencia humanitaria del Gobierno de Washington.

ACUSA A PETRO DE "LÍDER DEL NARCOTRÁFICO"

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia reciben importantes recursos para financiar el mantenimiento de aeronaves y de unidades que enfrentan el narcotráfico y grupos armados ilegales como las guerrillas izquierdistas.

Actualmente, Colombia paga un arancel del 10% sobre la mayoría de sus exportaciones a Estados Unidos, el nivel base que Trump impuso a muchos otros países.

Más temprano el domingo, Trump dijo en una publicación de Truth Social que "Petro es un líder del narcotráfico que fomenta enérgicamente la producción masiva de drogas".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó las declaraciones de Trump, las calificó como ofensivas y una amenaza directa a su soberanía, mientras anunció que buscará apoyo internacional en defensa de Petro y la autonomía del país.

"Estas acusaciones constituyen un acto de la mayor gravedad y van en contra de la dignidad del presidente de los colombianos, quien ha liderado y combatido de manera incansable el narcotráfico", precisó un comunicado.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, también rechazó las acusaciones de Trump contra Petro y aseguró que las 2652 toneladas de cocaína incautadas durante su gobierno demuestran el compromiso para combatir el narcotráfico.

"Cualquier pronunciamiento que se haga contra el señor presidente de la República, calificándolo en esos términos, es un irrespeto a Colombia; él es el presidente de los colombianos, elegido democráticamente, y como ministro de Defensa puedo dar total fe de todo el empeño que tiene él para neutralizar el narcotráfico", declaró a periodistas.

Hegseth escribió en X que el Pentágono destruyó el viernes una embarcación en un ataque en el que murieron tres personas y afirmó que tenía nexos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estaba involucrada en el contrabando de narcóticos, aunque no presentó pruebas que respaldaran su afirmación.

PRESIDENTE DE COLOMBIA SE DEFIENDE

Petro condenó el bombardeo, reiterando que la embarcación pertenecía a una "familia humilde" y no al ELN. También respondió directamente a las declaraciones de Trump.

"Tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante", escribió el mandatario en su cuenta de X.

"Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EEUU, al contrario, ha querido mucho su cultura.

Pero usted es grosero e ignorante con Colombia", aseguró Petro. "Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicia".

A principios de este mes, Petro dijo que uno de los ataques impactó a una embarcación colombiana, una acusación que la administración Trump negó.

Las relaciones entre Bogotá y Washington se han deteriorado desde que Trump volvió al cargo. El mes pasado, Estados Unidos revocó la visa de Petro después de que el mandatario se uniera a una manifestación a favor de Palestina en Nueva York e instara a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del mandatario republicano.

Colombia lucha contra sus propios problemas de narcotráfico desde hace tiempo. El año pasado, Petro se comprometió a recuperar el control de las regiones cultivadas con hoja de coca, la materia prima de la cocaína, mediante una masiva intervención social y militar, pero la estrategia ha tenido poco éxito.

Trump descertificó en septiembre la lucha contra el narcotráfico de Colombia al considerar que incumplió con sus obligaciones durante el último año, aunque reconoció la "valentía y coraje" de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y los grupos criminales. (Reporte de David Ljunggren, reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá. Editado en español por Javier Leira)