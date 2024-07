Presidente de eeuu biden expresa preocupación sobre su candidatura a un aliado: reporte nyt

WASHINGTON, 3 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a un aliado que sabe que no podrá salvar su candidatura si no puede convencer al público en los próximos días de que está preparado para el puesto tras su desempeño en el debate de la semana pasada, informó el miércoles el New York Times.

"Sabe que si tiene otros dos eventos como ese, será otra historia" el fin de semana, dijo el Times, que citó a un aliado. El informe lo describió un apoyo "clave", pero no mencionó el nombre de la persona.

El título del reportaje decía que Biden le había dicho al aliado que está sopesando si continuar en la carrera. El texto del informe no incluyó ninguna referencia a esos comentarios. (Reporte de Katharine Jackson e Ismail Shakil. Editado por Juana Casas)

Reuters