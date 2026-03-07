Presidente de Emiratos Árabes Unidos afirma que el país está bien y no es presa fácil

DUBAI, 7 mar (Reuters) - El presidente de los Emiratos Árabes Unidos afirmó que su país se encontraba en tiempo de guerra, pero que estaba bien, y advirtió a sus enemigos que no era una presa fácil, en sus primeras declaraciones públicas desde que Irán lanzara misiles contra su vecino del Golfo en medio de los ataques estadounidenses e israelíes.

"Los Emiratos Árabes Unidos tienen la piel gruesa y la carne amarga: No somos una presa fácil", dijo Mohammed bin Zayed Al Nahyan, que también es gobernante de Abu Dabi, en unas declaraciones realizadas el viernes durante una visita a los heridos en los ataques, emitidas por la televisión de Abu Dabi el sábado.

"Cumpliremos con nuestro deber hacia nuestro país, nuestro pueblo y nuestros residentes, que también forman parte de nuestra familia", afirmó.

Los EAU, que constan de siete emiratos, incluido Dubái, protegerán a todos los habitantes del país, afirmó.

