Presidente de federación argentina quiere a DT Scaloni en seleccionado hasta Mundial 2030

BUENOS AIRES, 19 nov (Reuters) - El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, dijo el miércoles que quiere que el entrenador del seleccionado nacional, Lionel Scaloni, continúe en el cargo hasta la Copa del Mundo de 2030.

"Nosotros pensamos en los proyectos deportivos. Yo quiero que Scaloni se quede hasta el 2030 con todo su cuerpo técnico", dijo Tapia en el congreso Olé Summit en Buenos Aires.

Con Scaloni como DT, Argentina volvió a consagrarse campeón mundial tras 36 años con su conquista en Qatar 2022, ganó dos Copas América y se quedó con la Finalissima frente a Italia.

La "Albiceleste" además se convirtió en el primer seleccionado de la Conmebol en obtener la clasificación al Mundial de 2026 al terminar en el primer puesto de la eliminatoria sudamericana.

"Si yo pensara en los resultados, no lo hubiera contratado. Pensé en un proyecto de selecciones que no teníamos", indicó Tapia, quien confirmó a Scaloni en el cargo en 2020 luego de una primera etapa como DT provisional.

(Reporte de Ramiro Scandolo, Editado por Eliana Raszewski)