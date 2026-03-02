Presidente de FIA dice que decisión sobre carreras de F1 en Oriente Medio se centrará en seguridad

MELBOURNE/LONDRES, 2 mar (Reuters) - La Fórmula Uno está siguiendo de cerca la situación en Medio Oriente y cualquier decisión sobre las carreras programadas para el próximo mes en Baréin y Arabia Saudita se tomará teniendo en cuenta la seguridad, declaró la FIA, organismo rector de este deporte

El director general del Gran Premio de Australia, Travis Auld, no espera que los problemas de transporte causados por el conflicto en la región del golfo Pérsico tengan impacto en la carrera inaugural de la temporada, que se celebra este fin de semana en el Albert Park de Melbourne

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán durante el fin de semana fueron seguidos por ataques de represalia contra los estados del golfo Pérsico, provocando la paralización de toda la actividad en uno de los principales centros de aviación del mundo

Los equipos de Fórmula Uno acaban de completar las pruebas de pretemporada en Baréin y muchos miembros del personal tenían previsto pasar por Qatar o Emiratos Árabes Unidos en su viaje a Australia para la carrera del domingo

"No hay duda de que los acontecimientos del fin de semana han trastocado los planes de viaje de los equipos y de la propia F1", dijo Auld a Fox Sports el lunes

"La F1 es experta en trasladar a personas por todo el mundo, por lo que ha reprogramado rápidamente los vuelos. Me han dicho que ahora todo el mundo tiene su vuelo confirmado y llegará dentro de los plazos previstos, por lo que no habrá ningún impacto en nuestra carrera", agregó

Tras la apertura de la temporada, se celebrarán en marzo carreras en China y Japón, antes de las primeras pruebas del calendario de F1 en el golfo Pérsico, en Baréin y Arabia Saudita, en abril. Qatar y Abu Dabi cerrarán la temporada en noviembre y diciembre

El emiratí Mohamed Ben Sulayem, que dirige la Federación Internacional del Automóvil (FIA), dijo en un comunicado que sus pensamientos están con todos los afectados

"Estamos en estrecho contacto con nuestros clubes miembros, promotores del campeonato, equipos y colegas sobre el terreno, mientras seguimos de cerca y con responsabilidad la evolución de los acontecimientos", señaló

"La seguridad y el bienestar guiarán nuestras decisiones a la hora de evaluar los próximos eventos programados allí para el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA", agregó

La Fórmula Uno dijo por separado que también está siguiendo de cerca la situación

Auld dijo que, dada la naturaleza del circuito de Albert Park, es poco probable que Melbourne pueda intervenir y organizar otra carrera si el conflicto impide a Baréin o Arabia Saudita celebrar sus rondas

"Obviamente, dedicamos mucho tiempo a construir este circuito y, justo después de la carrera, lo desmontamos todo para que la comunidad pueda utilizarlo", dijo. "Como es de imaginar, tendrán otros planes preparados por toda una serie de razones"

Las carreras de Oriente Medio contribuyen de manera significativa a los ingresos de la Fórmula Uno a través de los derechos de organización, que ascienden a decenas de millones de dólares

(Reporte de Nick Mulvenney en Sídney y Alan Baldwin en Londres; editado en español por Daniela Desantis)