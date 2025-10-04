Presidente de FIFA insta al fútbol a promover la paz y no toma medidas contra Israel

GINEBRA (AP) — Ante la creciente exigencia global para suspender a los equipos israelíes del fútbol, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó el jueves que el organismo rector debe promover la paz y la unidad y no puede resolver problemas políticos.

En un período febril para la política del fútbol, Infantino lideró una reunión del consejo rector de la FIFA en Zúrich, que no tenía a Israel formalmente en la agenda, una semana antes de que se reanuden los partidos de la eliminatoria para la Copa del Mundo de 2026.

Posteriormente, se reunió en privado en la sede de la FIFA con el líder de la federación de fútbol palestina, Jibril Rajoub, y elogió a su organización "por su resiliencia en este momento".

La campaña contra los equipos israelíes por parte de los líderes del fútbol europeo durante el conflicto de dos años en Gaza entró en una pausa después de una propuesta de paz formulada el lunes en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Infantino destacó ante su consejo de 37 miembros "la importancia de promover la paz y la unidad, particularmente en el contexto de la situación actual en Gaza", indicó la FIFA en un comunicado de prensa que no se refirió directamente a Israel.

"La FIFA no puede resolver problemas geopolíticos", dijo Infantino en el comunicado. "Sin embargo, puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios".

La FIFA no programó una conferencia de prensa e Infantino no estuvo disponible para entrevistas.

El seleccionado de Israel debería ahora viajar para jugar partidos clasificatorios para la Copa del Mundo contra Noruega en Oslo el 11 de octubre e Italia en Udine tres días después.

Noruega fue una de las federaciones europeas de fútbol que instó a la UEFA a convocar a una votación de su comité ejecutivo antes de la reunión de la FIFA en Zúrich para suspender a los equipos israelíes de las competiciones internacionales. El organismo de fútbol de Turquía pidió directamente a la UEFA y a la FIFA que suspendieran a Israel.

Cualquier votación del panel de 20 miembros de la UEFA probablemente aprobará la suspensión, dijeron a The Associated Press personas familiarizadas con las discusiones a pesar de la oposición de algunos miembros, incluidos Israel y Alemania.

La FIFA e Infantino, quien ha construido estrechos lazos con Trump antes de que Estados Unidos coorganice la Copa del Mundo el próximo año con Canadá y México, nunca fueron propensos a seguir cualquier votación de la UEFA.

Esa posibilidad se volvió aún más distante la semana pasada cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que trabajaría para proteger el estatus de Israel en el fútbol.

El papel de Qatar

La propuesta de paz de Trump-Netanyahu, surgida el lunes, también fue rápidamente respaldada por gobiernos en el Oriente Medio, incluido Qatar, un importante partidario del pueblo palestino. El primer ministro de Qatar recibió una disculpa de Netanyahu, por teléfono desde la Casa Blanca, por un ataque militar lanzado el 9 de septiembre en Doha que tenía como objetivo a funcionarios de Hamas.

Qatar también tiene estrechos lazos comerciales y políticos con la UEFA, cuyo presidente, Aleksander Ceferin, asistió a la reunión de la FIFA el jueves. También estuvo presente Nasser al-Khelaifi, el influyente jefe de la red de equipos de la Asociación de Clubes Europeos de 700 miembros y presidente del Paris Saint-Germain, el campeón de la Liga de Campeones propiedad de Qatar. Al-Khelaifi también es miembro del gobierno de Qatar.

Reunión FIFA-Palestinos

Antes de ir a la FIFA, Rajoub había estado en Suiza y se reunió el miércoles con la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, en Lausana.

Una publicación en la cuenta de Instagram de Infantino decía que él y Rajoub se reunieron para "discutir la situación actual en la región de Oriente Medio".

No se mencionó ningún progreso en la FIFA en dos investigaciones que se establecieron el año pasado tras una solicitud formal del organismo de fútbol palestino para suspender a Israel.

