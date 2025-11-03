Presidente de Finlandia afirma que comenzó una "nueva era de armas nucleares".

El presidente finlandés, Alexander Stubb, afirmó el lunes que había comenzado "una nueva era de armas nucleares", después de que Estados Unidos anunciara la semana pasada que tenía previsto realizar nuevas pruebas atómicas.

Stubb declaró que la "lógica de disuasión" y la "estabilidad estratégica entre las superpotencias" están experimentando una transformación.

"Hemos entrado en una nueva era de armas nucleares, en la que, lamentablemente, la importancia de estas armas ha ido en aumento", señaló Stubb en un discurso pronunciado en Helsinki.

La semana pasada, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos comenzaría a realizar pruebas con armas nucleares.

Sin embargo, el dirigente republicano no aclaró si se refería a realizar explosiones nucleares, algo que no se ha llevado a cabo en Estados Unidos desde 1992.

El anuncio se produjo después de que Rusia afirmara haber probado un nuevo misil de crucero de propulsión nuclear, el Burevestnik, y un dron submarino de propulsión nuclear y con capacidad nuclear.

No se tiene constancia de que ningún país, salvo Corea del Norte, haya llevado a cabo una detonación nuclear en décadas.

Rusia y China no han realizado pruebas de este tipo desde 1990 y 1996, respectivamente.

El domingo, Trump afirmó que países como Rusia o China han realizado pruebas subterráneas de armas nucleares que son desconocidas para el público y que Estados Unidos haría lo mismo.

"Cómo podemos construir juntos una fuerza disuasoria? ¿Cómo podemos controlar la escalada?", declaró Stubb, quien señaló que estas son preguntas que un país pequeño como Finlandia, que comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, ahora debe considerar junto con sus aliados.

El país nórdico se unió a la alianza militar de la OTAN en 2023, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, abandonando así décadas de no alineación militar.

