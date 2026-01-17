Presidente de Francia tachó de "inaceptables" las amenazas de aranceles por Groenlandia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró este sábado que las amenazas estadounidenses de aranceles a varios países europeos hasta que Washington complete la anexión de Groenlandia son "inaceptables".

"Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada (...). Haremos que se respete la soberanía europea", escribió el presidente francés en la red X.

Por su parte, el gobierno de Dinamarca expresó su "sorpresa" por las amenazas lanzadas por el presidente Donald Trump.

A su vez, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, aseguró que su país no cederá.

"No nos dejaremos intimidar. Sólo Dinamarca y Groenlandia deciden sobre asuntos que les conciernen. Siempre defenderé a mi país y a nuestros vecinos aliados", apuntó en un mensaje enviado a AFP.