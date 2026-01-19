Presidente de Guatemala decreta estado de sitio tras asesinato de policías por pandilleros

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó este domingo el estado de sitio en el país para combatir a las pandillas, que en las últimas horas mataron a ocho policías y protagonizaron varios motines en las cárceles.

Esta medida permitirá suspender algunas garantías constitucionales para combatir a las pandillas Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas "terroristas" por Estados Unidos y Guatemala, y acusadas de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.

"He decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy" para "garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos", dijo Arévalo en cadena nacional.

El mandatario también anunció que la policía ha tomado el control de los penales donde los pandilleros mantenían retenidos desde el sábado a decenas de rehenes para exigir que los líderes de estos grupos criminales fueron trasladados a penales con menores medidas de seguridad.