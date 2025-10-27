Presidente de Guatemala denuncia nuevamente un intento de “golpe” desde la fiscalía

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció este domingo un nuevo intento de "golpe de Estado" orquestado desde la fiscalía, en tanto que la OEA exigió "respeto" a los resultados de las elecciones que el socialdemócrata ganó en 2023.

Arévalo se mantiene enfrentado con la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por "corrupta" y "antidemocrática", a quien acusa desde 2023 de abrir investigaciones contra su partido Semilla y los comicios de ese año como parte de un "golpe" para evitar que asumiera la presidencia en enero del año pasado.

Desde el cargo, el presidente ha dicho que sigue "resistiendo" a los "golpistas", pero la disputa arreció el viernes con la orden del juez Fredy Orellana, a pedido de la fiscalía, de anular al grupo promotor de Semilla, que el presidente interpretó como una medida que busca revocar los cargos obtenidos por el partido.

"Orellana, un sicario que tergiversa las leyes al servicio de Consuelo Porras, intenta forzar (...) la destitución inconstitucional de un alcalde, de 23 diputados electos (...), de la vicepresidenta de la república y de su presidente", dijo Arévalo en un mensaje televisado a la nación.

"Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no desviar su atención del golpe que se pretende llevar a cabo ahora mismo en Guatemala", señaló el gobernante, acompañado por su gabinete y los congresistas en el Palacio Nacional capitalino.

Arévalo solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) realizar una sesión extraordinaria para exponer "las graves amenazas" a la Constitución guatemalteca y a la "democracia perpetradas por Porras y Orellana".

"El objetivo de Porras y demás golpistas es perpetuar la impunidad de los ladrones del dinero de todos, de los narcotraficantes, de los pandilleros y de sus aliados políticos", agregó.

La secretaría general de la OEA, por su lado, pidió en un comunicado "respetar la voluntad del pueblo guatemalteco" que en 2023, con la observación del organismo multilateral, eligió "a Bernardo Arévalo como su presidente constitucional".

Arévalo carece de las facultades para remover a Porras, quien tiene mandato hasta mayo de 2026, y ha presentado proyectos de ley con el fin de destituirla.

Porras, quien dice que "la ley es para todos", ha pedido en varias ocasiones retirar la inmunidad del presidente para investigarlo por supuesta corrupción, pero la justicia todavía no resuelve las solicitudes.

