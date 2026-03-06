Presidente de Guatemala denuncia "presiones externas" a diputados para elegir a magistrado

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo llamó el jueves a los diputados al Congreso, que tienen previsto elegir a magistrados constitucionales, a que lo hagan libremente y sin “presiones externas”.

“En nombre de la unidad nacional que represento, hago un llamado a los diputados del Congreso sean fieles al mandato del pueblo que es el soberano, voten con conciencia, libertad, sentido de dignidad, rechacen coacciones de cualquier índole y proveniencia, voten para formar una nueva CC (Corte de Constitucionalidad) que sea íntegra y que vele por la dignidad de toda Guatemala”, dijo Arévalo en un mensaje a la prensa desde el Palacio Nacional.

La declaración del presidente se produjo luego de información de que la embajada estadounidense en Guatemala estaría pidiendo votos a favor del actual magistrado Roberto Molina Barreto, quien contaría con el apoyo de una parte del sector empresarial y la oposición.

Molina Barreto ha sido cuestionado por favorecer con sus fallos —que son públicos— a narcotraficantes y pandilleros y por anular en 2013 la condena a 80 años de prisión por genocidio al exdictador José Efraín Ríos Montt. En 2019 Molina Barreto participó como candidato vicepresidencial de Zury Ríos, hija de Ríos Montt.

Este año se renuevan los 10 magistrados titulares y suplentes de la CC, el titular de la Fiscalía General, cinco jueces titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el jefe de la Contraloría General de Cuentas y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

El Congreso lleva ya más de siete horas discutiendo el jueves la elección de un magistrado titular y un suplente para la CC. Por momentos la discusión ha elevado los ánimos al punto de empujones, sin que hasta el momento logren un consenso.

Varias organizaciones civiles se han sumado al rechazo a la elección de Molina Barreto y de otros magistrados que actualmente ejercen el cargo y han llamado a protestas.

José Santos, autoridad indígena, dijo a periodistas a las afueras del Congreso que presentaron una carta al Legislativo para pedir que no se reelija a Molina Barreto. “Ha hecho mucho daño con sus fallos jurídicos”, dijo.

En redes sociales el diputado Luis Aguirre dijo que “no me voy a dejar intimidar por llamadas ni por reuniones en apartamentos, con supuestos y sé quién soy y voy a defender la soberanía de Guatemala”. Otros han anticipado que votarán por el magistrado.

La CC es el tribunal de última instancia y sus decisiones son inapelables. No tiene un mecanismo de control.

Según la Constitución, los candidatos a integrarla deben ser representantes del presidente, de la Corte Suprema, del Congreso, de la USAC y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Casi el total de los magistrados actuales aspira a reelegirse.