Presidente de Guyana promete acelerar producción petrolera y aumentar ganancias

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo este domingo que su nuevo gobierno se dispone a acelerar la exploración petrolera y que impulsará nuevos contratos de participación que garanticen más riqueza "para el pueblo".

Ali fue proclamado reelecto la víspera para un segundo período de cinco años. Su partido PPP/C obtuvo el 55% del total, que le garantiza mayoría en el Parlamento con 36 escaños.

"Nuestro sector de petróleo y gas seguirá creciendo, expandiendo la producción y los ingresos para nuestra gente. Pero ¿por qué detenerse ahí?", señaló Ali en su discurso de investidura.

"Avanzaremos con nuevas exploraciones bajo un acuerdo de participación en la producción más sólido, asegurando que los beneficios sean mayores, las ganancias más amplias y la riqueza sea verdaderamente para el pueblo", añadió.

El mandatario de 45 años sustentó su campaña en la promesa de sacar de la pobreza a este pequeño país de 850.000 habitantes, apalancado en su riqueza petrolera.

Guyana tiene las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo. Comenzó la explotación petrolera en 2019 y espera alcanzar una producción de un millón de barriles por día (b/d) en 2030, frente a la de 650.000 b/d de la actualidad.

La riqueza petrolera permitió cuadruplicar en cinco años el presupuesto del Estado (US$6700 millones en 2025) con el mayor crecimiento económico de América Latina (43,6% en 2024). Este debería aumentar aún más.

Sin embargo, es también el centro de una centenaria disputa con Venezuela, que reclama soberanía sobre el territorio Esequibo, donde se han hecho grandes hallazgos petroleros.

