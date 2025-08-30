Presidente de Indonesia cancela su viaje a China en medio de recientes protestas a nivel local
- 1 minuto de lectura'
JAKARTA, 30 ago (Reuters) - El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, canceló un viaje previsto a Pekín debido a los recientes disturbios en su país, informó el portavoz presidencial, Prasetyo Hadi, en un comunicado difundido por video el sábado.
La decisión se tomó tras varios días de protestas en Indonesia contra el sueldo de los parlamentarios y por la muerte a manos de la policía de un conductor de mototaxi durante los disturbios, una de las al menos cuatro muertes registradas hasta ahora en todo el país.
Prabowo tenía previsto asistir a un desfile del "Día de la Victoria" en China el 3 de septiembre para conmemorar el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial tras la rendición formal de Japón. (Reporte de Stefanno Sulaiman; Mesa de Edición en Español; santiago.desk@thomsonreuters.com)