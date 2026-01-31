Presidente de Irán afirma que Trump, Netanyahu y Europa han avivado tensiones en las protestas

31 ene (Reuters) - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo el sábado que los líderes de Estados Unidos, Israel y Europa habían aprovechado los problemas económicos del país, incitado a los disturbios y proporcionado a la población los medios para «desgarrar la nación» en las recientes protestas. Las protestas nacionales, que duraron dos semanas y comenzaron a finales de diciembre por una crisis económica marcada por la inflación galopante y el aumento del costo de vida, han remitido tras una sangrienta represión por parte de las autoridades clericales. Según la organización de derechos humanos HRANA, en Estados Unidos, la represión ha dejado al menos 6.563 muertos, entre ellos 6.170 manifestantes y 214 miembros de las fuerzas de seguridad. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, dijo a CNN Turquía que habían muerto 3.100 personas, entre ellas 2.000 miembros de las fuerzas de seguridad. Los líderes extranjeros intentaron «provocar, crear división y suministraron recursos, atrayendo a algunas personas inocentes a este movimiento», dijo Pezeshkian en una emisión en directo de la televisión estatal. Donald Trump ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a los manifestantes y ha afirmado que Estados Unidos está dispuesto a tomar medidas si Irán sigue matando manifestantes. Funcionarios estadounidenses afirmaron el viernes que el republicano estaba estudiando sus opciones, pero que aún no había tomado una decisión.

El sitio web de noticias israelí Ynet informó el viernes que un destructor de la Armada estadounidense había atracado en el puerto israelí de Eilat. Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y los líderes europeos «se aprovecharon de nuestros problemas, provocaron y buscaban —y siguen buscando— fragmentar la sociedad», dijo Pezeshkian. «Los llevaron a las calles y querían, según dijeron, dividir este país, sembrar el conflicto y el odio entre la gente y crear división», señaló. «Todo el mundo sabe que la cuestión no era solo una protesta social».

Los aliados regionales, entre ellos Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, han emprendido esfuerzos diplomáticos para evitar un enfrentamiento militar entre Washington y Teherán.

Estados Unidos exige que Irán frene su programa de misiles para reanudar las conversaciones, pero la república islámica ha rechazado esa demanda. (Reporte de redacción de Dubái. Editado en español por Javier Leira)